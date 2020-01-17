Политика
РБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.РБК08:38
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.
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Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
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Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
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