Политика

РБКРБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства

РИА Новости15:23

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:54

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17

СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

Вице-премьеры О.Голодец и К.Чуйченко, по сведениям источников, не войдут в состав нового российского правительства

Эхо Москвы15:59

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43
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