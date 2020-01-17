Политика

РБКРБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

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СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

Вице-премьеры О.Голодец и К.Чуйченко, по сведениям источников, не войдут в состав нового российского правительства

Эхо Москвы15:59

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:54

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства

РИА Новости15:23

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Международный авиационный комитет (МАК) представил заключительный отчет о причинах ЧП с самолетом Utair в Сочи в 2018 году, когда лайнер скатился в реку при посадке.
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Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.
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В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии

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Общество

«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»

Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
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Общество

Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
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Найден новый способ утилизации отходов алюминиевого производства

Российские исследователи придумали новый способ утилизации красного шлама — смеси различных токсичных для человека и животных соединений.
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Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

В ходе мероприятия глава МИД России высказался о направлениях внешней политики страны, а также ответил на вопросы журналистов.
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Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
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Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

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Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

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Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
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Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
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Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

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Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
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Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
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Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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