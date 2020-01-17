Политика
РБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.РБК08:38
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Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Международный авиационный комитет (МАК) представил заключительный отчет о причинах ЧП с самолетом Utair в Сочи в 2018 году, когда лайнер скатился в реку при посадке.
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Финансы
Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
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Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией
Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.
Политика
В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии
Ранее польский МИД в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков выразил уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что, освободив страну от оккупации, Красная армия «не принесла полякам свободы».
Общество
«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»
Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
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Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Наука
Найден новый способ утилизации отходов алюминиевого производства
Российские исследователи придумали новый способ утилизации красного шлама — смеси различных токсичных для человека и животных соединений.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
В ходе мероприятия глава МИД России высказался о направлениях внешней политики страны, а также ответил на вопросы журналистов.
Футбол
«Спартак» и «Зенит» выступили против расширения РПЛ до 18 клубов
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Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Политика
Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Экономика
Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Политика
Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Происшествия
Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор
Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Политика
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть
Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Премьер Украины Гончарук решил уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление об отставке от премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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