Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

с чего всё началось

Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

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