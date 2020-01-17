Политика

РБКРБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

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СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

Вице-премьеры О.Голодец и К.Чуйченко, по сведениям источников, не войдут в состав нового российского правительства

Эхо Москвы15:59

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:54

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

РИА Новости15:23

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43
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Политика

Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
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Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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75-летний композитор Максим Дунаевский женится

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Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
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АвтоВАЗ готовит обновленную Chevrolet Niva

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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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