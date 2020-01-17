Политика

РБКРБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:54

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, как утверждают источники, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы09:30

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43

СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

Голодец и Чуйченко не будут работать в новом правительстве

News.ru08:54

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17
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Политика

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
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Lenta.ru 05:49
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Помпео прокомментировал смену российского правительства

«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
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Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели

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Смертельное ДТП на трассе «Дон»: столкнулись 34 машины

34 машины стали участниками ДТП на трассе М4 "Дон".
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В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Украина начнет глубинное минирование Азовского моря

Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
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CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

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Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
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Microsoft запустила свой новый браузер

Компания Microsoft запустила свой новый браузер Edge, работающий на движке Chromium, для платформ Windows и macOS, пишет The Verge.
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Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

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Рассмотрение иска актеров МХАТа имени Горького к Боякову перенесено

Пресненский суд Москвы 17 января принял решение перенести заседание, на котором должно было пройти рассмотрения иска актеров МХАТа имени Горького к художественному руководителю Эдуарду Боякову.
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
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