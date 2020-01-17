Политика
РБКЧуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.РБК08:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Хоккей
Матч звезд Континентальной хоккейной лиги 2021 года пройдет в Риге
Мировое первенство столица Латвии примет совместно с Минском. В нынешнем году Матч звезд КХЛ пройдет 19 января на "ВТБ-Арене" в Москве.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Политика
Путин предложил пост премьер-министра Мишустину
Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
Происшествия
МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским
Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром
Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Политика
Помпео прокомментировал смену российского правительства
«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
Футбол
Бауэр: всё, что пишут в Германии о России, — всегда с негативной стороны
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал, как в Германии относятся к России.
Гаджеты
Huawei начала рассылку обновлений EMUI 10 в России. Модели
В первую очередь, обновленный интерфейс EMUI 10 появится на флагманских смартфонах HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate20 и HUAWEI Mate20 Pro.
Происшествия
Смертельное ДТП на трассе «Дон»: столкнулись 34 машины
34 машины стали участниками ДТП на трассе М4 "Дон".
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ
Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике
Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Футбол
Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
Технологии
Microsoft запустила свой новый браузер
Компания Microsoft запустила свой новый браузер Edge, работающий на движке Chromium, для платформ Windows и macOS, пишет The Verge.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Общество
Рассмотрение иска актеров МХАТа имени Горького к Боякову перенесено
Пресненский суд Москвы 17 января принял решение перенести заседание, на котором должно было пройти рассмотрения иска актеров МХАТа имени Горького к художественному руководителю Эдуарду Боякову.