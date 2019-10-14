В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область. Здесь вводится менее 0,025 кв. м жилья на человека. Чуть лучше показатели у других дальневосточных регионов, но всё же низкие в сравнении с другими российскими субъектами.

Чукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья

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