Общество
REGNUMЧукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья
В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область. Здесь вводится менее 0,025 кв. м жилья на человека. Чуть лучше показатели у других дальневосточных регионов, но всё же низкие в сравнении с другими российскими субъектами.
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Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Армия и оружие
Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия
REGNUM вчера в 10:43
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM вчера в 15:28
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль 11 октября в 04:45
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Экономика
Российские продуктовые предприятия признали вредными
Продовольственные компании попали в список Минприроды, в котором ведомство указало предприятия, влияющие на окружающую среду наиболее негативно.
Алтапресс 01:28
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40
В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM 01:23
Общество
Блогер Варламов включил Выборг в десятку лучших городов России
Известный блогер Илья Варламов поставил Выборг на восьмое место в рейтинге лучших городов России.
МР7.ру вчера в 07:33
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Коммерсантъ вчера в 03:56
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
Вести.Ru 01:00
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Интерфакс - Россия 00:49
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Единоборства
Боец UFC нокаутирует, лежа на спине. Он сделал это уже дважды
На второй минуте боя Прайс оказался на спине, его пытались добить — и Нико внезапно атаковал: https: / / twitter.com / ESPNDeportes / status / 1183206022007140353 Удар, которым выиграл Прайс, называется апкик.
Матч ТВ вчера в 15:15
Политика
Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»
Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.
РБК 00:00
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Шоу-бизнес
Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским
News.ru 12 октября в 19:03
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Политика
О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Здоровье
В России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%
За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Футбол
«Барселона» не намерена покупать игроков зимой
Каталонская "Барселона" не намерена совершать покупки футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
Газета.Ru вчера в 23:30
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
Discover24 11 октября в 02:42
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 12 октября в 13:40