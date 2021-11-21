Житель Мурино Егор Комаров, задержанный по подозрению в убийстве жителя Петербурга, 50-летнего маляра Аркади Казиняна, чье тело выпало из багажника автомобиля после ДТП в Ленинградской области, признался во втором преступлении.
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) предупредил о рисках перебоев с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, где, по данным КСИИ, образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Совета, направленное первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.