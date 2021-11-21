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Чукотка и Магаданская область стали лидерами по уровню зарплат в России в 2021 году

По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более.
РИА Новости
В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые).
РИА Новости
Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей.
РИА Новости
Доля тех, кто получает менее 15 тысяч рублей, составляет 19,6%, а диапазон самых распространенных зарплат - от 17 до 34 тысяч рублей.
Кавказский узел
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