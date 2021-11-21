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Чукотка и Магаданская область стали лидерами по уровню зарплат в России в 2021 году

По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более.
РИА Новости
Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей.
РИА Новости
Из регионов УрФО хуже всего ситуация с зарплатами в Челябинской (40 место) и Курганской (69 место) областях, а в целом по России больше всего низкооплачиваемых оказалось в Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Ивановской области и Чечне.
URA.Ru
Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).
РИА Новости

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