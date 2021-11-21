Из регионов УрФО хуже всего ситуация с зарплатами в Челябинской (40 место) и Курганской (69 место) областях, а в целом по России больше всего низкооплачиваемых оказалось в Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Ивановской области и Чечне.