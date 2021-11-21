Из регионов УрФО хуже всего ситуация с зарплатами в Челябинской (40 место) и Курганской (69 место) областях, а в целом по России больше всего низкооплачиваемых оказалось в Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Ивановской области и Чечне.
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) в письме предупредил первого вице-премьера России Андрея Белоусова о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса в Белоруссии.
Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".