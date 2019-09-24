Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей. В фонде пояснили, что размеры выплат в северных регионах традиционно высокие из-за повышающих коэффициентов. Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.).

Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России

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