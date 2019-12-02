Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Северная надбавка Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидер по этому показателю в текущем году - Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Названы регионы России с самой большой долей высоких зарплат

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Российская газетавчера в 20:03
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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

Газета.Ru вчера в 11:37
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Lenta.ru вчера в 23:26
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В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
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Армия и оружие

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"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
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«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

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