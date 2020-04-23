Культура

Discover24Discover24Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза". По сюжету сериала, в 1930 году главную героиню, которую сыграла Хаматова, ссылают в Сибирь, а перед этим её мужа убивают красногвардейцы.
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Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

РБК01:09

Чулпан Хаматова предложила хейтерам «плюнуть ей в лицо»

Телеканал 360°03:24

«Пусть плюнут мне в лицо»: Чулпан Хаматова резко ответила критикам

Комсомольская правда04:23

Хаматова ответила на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости02:28

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru03:53

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ruвчера в 23:14

Чулпан Хаматова: «Готова встретиться со всеми, кто меня критикует. Пусть плюнут мне в лицо»

StarHit.ruвчера в 16:30
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Российская актриса театра и кино, общественный деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».
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