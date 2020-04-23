Культура
Discover24Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза". По сюжету сериала, в 1930 году главную героиню, которую сыграла Хаматова, ссылают в Сибирь, а перед этим её мужа убивают красногвардейцы.
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Чулпан Хаматова: «Готова встретиться со всеми, кто меня критикует. Пусть плюнут мне в лицо»
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