Культура

Газета.RuГазета.RuХаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь". По ее словам, она не ожидала претензий к тому, что фильм якобы очерняет советское прошлое.
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Lenta.ruвчера в 23:14
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Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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Российская актриса театра и кино, общественный деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».
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