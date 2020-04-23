Культура
Газета.RuХаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь". По ее словам, она не ожидала претензий к тому, что фильм якобы очерняет советское прошлое.
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Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Вечерняя Москва 03:07
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Здоровье
В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19
В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы
Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие
США признали вывод на орбиту нового иранского спутника
Взгляд.ру вчера в 18:21
Гаджеты
Xiaomi 10 Mi Youth Edition оказался невероятно тонким камерофоном
Второе изображение подтверждает, что толщина смартфона не превышает 8 мм, а его масса будет менее 200 г. Xiaomi 10 Mi Youth Edition должен получить квадрокамеру (48, 8, 2 и 2 Мп) с перископным модулем, который должен обеспечить 5-кратный оптический зум.
iXBT.com вчера в 00:40
Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Автоспорт
Алексей Попов оценил шансы Квята попасть в «Феррари»
ГЛАС.RU вчера в 04:16
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Общество
Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»
Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
Политика
Путин обсудит с банкирами спасение экономики
Президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями российских банков и обсудит способы спасения экономики на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:12
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 500 человек
Всего с начала пандемии в стране умерли 513 человек. Больше всего летальных исходов за последние сутки было зафиксировано в Москве — 28.
РБК вчера в 04:09
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Политика
Меркель заявила о промежуточном успехе в борьбе с коронавирусом
В борьбе с коронавирусом в ФРГ достигнут промежуточный успех, но ситуация в целом остается хрупкой, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 04:03
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
Live24 вчера в 12:20
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России
Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась.
Известия вчера в 21:26
Общество
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Происшествия
На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
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