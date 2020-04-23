Культура
OAnewsЧулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» на актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль, обрушилась буря критики. Многочисленные недоброжелатели принялись ее осуждать за якобы отсутствие любви к родине и осквернение памяти о ней, имея в виду не только Татарстан, но и всю Россию.
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Комментарии
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Кино
Фильм «Спутник» представят в прямом эфире
Кинобизнес сегодня 01:51
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
Политика
Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян
Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Липчанин с коронавирусом убежал из городской больницы
В Липецке возбудили уголовное дело в отношении жителя заболевшего коронавирусом.
Kursk.com 06:41
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
В конце марта сообщалось, что в МВД прорабатывали возможные варианты депортации иностранцев в условиях ограничения транспортного сообщения и закрытия границ.
РБК 05:15
Шоу-бизнес
Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает майские рейсы
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Автоспорт
В Ferrari опровергают уход из Формулы 1
F1news.ru 05:50
Игры
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
Армия и оружие
Путин поручил Генштабу утверждать требования к экспортному вооружению
Согласно указу, Генштаб может утверждать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, предназначенной для экспорта в другие страны, комплектацию продукции военного назначения.
ТК Звезда 05:15
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50