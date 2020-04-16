Кино

Газета.RuГазета.RuЧулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза". По словам Хаматовой, ее обвиняют в осквернении истории Татарстана и России.
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с чего всё началось

«Я получаю такое количество проклятий и оскорблений!» Чулпан Хаматова о сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала Михаилу Козыреву о съемках сериала, и как она получает оскорбления за него, а также напомнила о помощи, которую необходимо оказывать друг другу даже в самые сложные времена.
Дождьвчера в 17:28

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Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru08:35

«Я получаю такое количество проклятий и оскорблений!» Чулпан Хаматова о сериале «Зулейха открывает глаза»

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«Зулейха – это про репрессии? Сталина очерняют?! Не буду смотреть!»

Комсомольская правда06:41

На Хаматову посыпалась критика за сериал «Зулейха открывает глаза»

News.ru04:31

Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru02:33

На Хаматову обрушился поток проклятий после выхода сериала

Московский Комсомолец04:59
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Комментарии

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Российская актриса театра и кино, общественный деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».
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