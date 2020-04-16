Кино
Газета.RuЧулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза". По словам Хаматовой, ее обвиняют в осквернении истории Татарстана и России.
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«Я получаю такое количество проклятий и оскорблений!» Чулпан Хаматова о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале «Россия» начался показ восьмисерийного сериала «Зулейха открывает глаза». Одноименный роман Гузель Яхиной вышел в 2015 году, он получил премии «Ясная Поляна» и «Большая Книга». Это история коллективизации глазами татарской женщины.Дождьвчера в 17:28
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Чулпан Хаматова рассказала, какие проклятия ей поступают за съемки в «Зулейха открывает глаза»
Комсомольская правда09:25
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