Кино

Газета.RuГазета.RuЧулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза". По словам Хаматовой, ее обвиняют в осквернении истории Татарстана и России.
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с чего всё началось

«Я получаю такое количество проклятий и оскорблений!» Чулпан Хаматова о сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала Михаилу Козыреву о съемках сериала, и как она получает оскорбления за него, а также напомнила о помощи, которую необходимо оказывать друг другу даже в самые сложные времена.
Дождьвчера в 17:28

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Сериал «Зулейха открывает глаза» возмутил татар и коммунистов. Объясняем, в чем дело

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Режиссёр сериала «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятия

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Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на проклятия в адрес Чулпан Хаматовой

URA.Ru12:06

Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес Хаматовой

Lenta.ru13:37

Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании

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Башаров поддержал Хаматову после травли из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru08:35

Чулпан Хаматова рассказала, какие проклятия ей поступают за съемки в «Зулейха открывает глаза»

Комсомольская правда09:25
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Российская актриса театра и кино, общественный деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».
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