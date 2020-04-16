Актриса Чулпан Хаматова рассказала Михаилу Козыреву о съемках сериала, и как она получает оскорбления за него, а также напомнила о помощи, которую необходимо оказывать друг другу даже в самые сложные времена.

с чего всё началось

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