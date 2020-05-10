Коронавирус
Газета.RuГлавврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ
Московский Комсомолецвчера в 08:06
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Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Политика
Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»
Коммерсантъ вчера в 09:25
Политика
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
РИА Новости вчера в 15:18
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество
Павел Дуров раскритиковал жизнь в США
Москва 24 07 мая в 19:38
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Экономика
Омск вошел в список регионов, где подешевели квартиры на рынке вторичного жилья
Федеральные СМИ опубликовали наблюдения руководителя агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, который оценил рынок вторичного жилья в настоящий момент.
БК55 вчера в 23:55
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания.
Военное дело 09 мая в 12:30
Происшествия
Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве
Известия вчера в 16:20
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Германии и Южной Корее начало расти после ослабления ограничений
В Германии на прошлой неделе приостановили дальнейшее смягчение карантина в городе Косфельд на западе страны, после того, как выросло число случаев на местном предприятии.
Эхо Москвы вчера в 19:06
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС вчера в 08:29
Армия и оружие
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 20:49
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умер пятый пациент
Общественное мнение вчера в 10:28
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС вчера в 08:26
Политика
Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться
Москва, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться.
REGNUM вчера в 08:16
Наука
К концу столетия уровень моря поднимется на метр
В журнале Climate and Atmospheric Science ведущие эксперты-климатологи опубликовали статью о том, что по их подсчетам меньше чем через сто лет уровень Мирового океана станет больше на метр, а к 2300 году – на пять.
ToDay News Ufa 08 мая в 12:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru вчера в 09:08