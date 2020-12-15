Правда ПФОЧувашия получит 41,4 млн рублей на инвестпроекты в сфере АПКGorod48ТВ ЦентрБелПрессаРИА Пензенской областиЧувашский народный сайтДеловая газета. ЮгПарламентская газетаАгроБизнесИвановские новости15-й Регион (Северная Осетия)Коммерческие ВестиАксиомаИА ЯСИАСтрана Советов on-lineТюменская линияЯкутия 24Тульские СМИMilknews.ruГТРК ТулаАргументы неделиZnak.comАК&МВысота 102PenzaNewsГТРК АланияВолга-КаспийКомпенсация из федбюджета составит от 10 до 25% фактической стоимости. Чувашия получит на данные цели 41,425 млн рублей.В источникеОценить9Комментировать6ПоделитьсяПодробнее о событииКабмин выделит свыше 6,5 млрд рублей на поддержку аграриевТАССвчера в 05:43Пензенской области возместят часть расходов на модернизацию АПКГлас Народа01:30Тюменская область единственная из регионов УрФО получит господдержку на инвестпроекты АПКZnak.com00:39Правительство РФ выделило агропромышленности Якутии почти 50 млн рублейREGNUM22:11Правительство возместит 6,74 миллиарда рублей российскому АПКИА Красная Веснавчера в 13:33Мишустин выделил около 7 миллиардов на развитие сельского хозяйстваТВ Центрвчера в 12:25Ради продовольственной безопасности федеральные власти выделили региону 44,5 миллиона рублейВерсия-Саратов03:22Показать ещё