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Правда ПФО
Правда ПФО

Чувашия получит 41,4 млн рублей на инвестпроекты в сфере АПК

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Компенсация из федбюджета составит от 10 до 25% фактической стоимости. Чувашия получит на данные цели 41,425 млн рублей.В источнике
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ТАСС

Кабмин выделит свыше 6,5 млрд рублей на поддержку аграриев

ТАССвчера в 05:43
Глас Народа

Пензенской области возместят часть расходов на модернизацию АПК

Глас Народа01:30
Znak.com

Тюменская область единственная из регионов УрФО получит господдержку на инвестпроекты АПК

Znak.com00:39
REGNUM

Правительство РФ выделило агропромышленности Якутии почти 50 млн рублей

REGNUM22:11
ИА Красная Весна

Правительство возместит 6,74 миллиарда рублей российскому АПК

ИА Красная Веснавчера в 13:33
ТВ Центр

Мишустин выделил около 7 миллиардов на развитие сельского хозяйства

ТВ Центрвчера в 12:25
Версия-Саратов

Ради продовольственной безопасности федеральные власти выделили региону 44,5 миллиона рублей

Версия-Саратов03:22

Более 1,4 тыс. добровольцев получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона»

Первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса, разработанной центром «Вектор», в рамках пострегистрационных испытаний получили 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет.
Известия03:38