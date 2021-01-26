По данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее скупать валюту. Только за последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре-декабре предкризисного 2019 года.

Известия 16:02