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Чужие деньги: россияне активно скупают валюту

По данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее скупать валюту. Только за последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд.В источнике
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Чужие деньги: россияне активно скупают валюту

По данным Центробанка, в конце 2020 года россияне начали активнее скупать валюту. Только за последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы 2020 года, а также в ноябре-декабре предкризисного 2019 года.
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