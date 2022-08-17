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«Чжунго цзюньван»: США не могут обмануть мир, притворяясь невиновными в украинском кризисе

США пытаются скрыть свою непосредственную вину в эскалации украинского кризиса, но Вашингтон не сможет обмануть весь мир, поскольку международное сообщество не верит заявлениям Белого дома и видит реальную ситуацию.
Lenta.ru
Кризис, случившийся на территории Незалежной, стал результатом того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костёр".
Life.ru
Се Линьлинь также напомнил, что специальная военная операция России на Украине стала реакцией на постоянное расширение НАТО на восток вопреки законным публичным опасениям Москвы.
Lenta.ru
Добавив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики.
Общественная служба новостей

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