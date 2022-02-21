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ЦИАН: в 2021 году впервые больше половины нового жилья в России пришлось на частные дома

Впервые по итогам 12 месяцев больше половины нового жилья в России пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выяснили аналитики ЦИАН в своем исследовании.
Lenta.ru
По оценкам специалистов, объем построенного населением жилья превысил ввод недвижимости застройщиками в 64 из 85 субъектов России.
Lenta.ru
Лидерами по объему возведенных застройщиками зданий стали Москва (7,08 миллиона «квадратов»), Московская область (3,43 миллиона «квадратов») и Санкт-Петербург (3,21 миллиона «квадратов»).
Lenta.ru
Например, в Петербурге 93 процента всей недвижимости в прошлом году построен девелоперами.
Российская газета

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