Украинские силовики обстреляли три населенных пункта самопоровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями минами калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Эксперты двух подведомственных научных учреждений - Центрального НИИ Эпидемиологии и МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского ответили на основные вопросы о течении заболевания, вызванного штаммом "омикрон", у детей.
Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что менеджеры сборной Норвегии из-за ультиматума Йоханнеса Клебо продавили сокращение дистанции марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).