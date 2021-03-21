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BFM.ru

ЦИАН: цены на новостройки пошли вверх после небольшого перерыва

В Москве и в Питере с ноября по январь цены, можно сказать, практически не менялись, а в феврале действительно и в Москве, и в Санкт-Петербурге достаточно резко вырос средний ценник: в Москве на 6%, в Петербурге — на 8%, такого не было за все последние пять лет.В источнике
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С чего всё началось

Цены на новостройки снова растут

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН.
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