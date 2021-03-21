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BFM.ru

ЦИАН: цены на новостройки пошли вверх после небольшого перерыва

В Москве и в Питере с ноября по январь цены, можно сказать, практически не менялись, а в феврале действительно и в Москве, и в Санкт-Петербурге достаточно резко вырос средний ценник: в Москве на 6%, в Петербурге — на 8%, такого не было за все последние пять лет.В источнике
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Петербургский дневник
С чего всё началось

Цены на новостройки снова растут

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН.
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ПРАЙМвчера в 16:44

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В Москве и Петербурге возобновился резкий рост стоимости жилья

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Цены на новостройки снова растут

Коммерсантъвчера в 06:07
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По данным «Матч ТВ», московское «Торпедо» подало жалобу на судейство арбитра Павла Кукуяна после игры 31-го тура Олимп-ФНЛ с «Нижним Новгородом» (1:4). Судья из Сочи, который недавно вошел в рекомендательный список ФИФА, допустил грубую ошибку на 9-й секунде встречи.
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Трамп планирует вернуться в соцсети с собственной платформой

Бывший президент США Дональд Трамп отстранен от доступа к Twitter, Facebook и другим социальным сетям после атаки на Капитолий 6 января, но планирует запустить собственную платформу через два-три месяца, сообщает Reuters со ссылкой на Fox News и одного из его старших советников.
BFM.ruвчера в 16:50