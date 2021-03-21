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BFM.ru

ЦИАН: цены на новостройки пошли вверх после небольшого перерыва

В Москве и в Питере с ноября по январь цены, можно сказать, практически не менялись, а в феврале действительно и в Москве, и в Санкт-Петербурге достаточно резко вырос средний ценник: в Москве на 6%, в Петербурге — на 8%, такого не было за все последние пять лет.В источнике
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С чего всё началось

Цены на новостройки снова растут

Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
Коммерсантъ06:07

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Цены на новостройки в Петербурге за месяц выросли на 8 %

Невские Новости13:41

В Петербурге резко выросли цены на новостройки

Петербургский дневник11:17

Квартиры в Москве и Петербурге резко подорожали

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Квартиры в Москве и Петербурге начали резко дорожать

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Падение цен на новую недвижимость в Москве и Петербурге оказалось краткосрочным

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В Москве и Петербурге возобновился резкий рост стоимости жилья

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Цены на новостройки снова растут

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Британскому спецназу приказали работать против России по всему миру

Отмечается, что спецназ SAS и ряд других специальных подразделений вооруженных сил страны, вероятнее всего, станут работать совместно с МИ6, проводя секретные операции по наблюдению за военными подразделениями России.
Актуальные Новости11:35