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BFM.ru

ЦИАН: цены на новостройки пошли вверх после небольшого перерыва

В Москве и в Питере с ноября по январь цены, можно сказать, практически не менялись, а в феврале действительно и в Москве, и в Санкт-Петербурге достаточно резко вырос средний ценник: в Москве на 6%, в Петербурге — на 8%, такого не было за все последние пять лет.В источнике
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С чего всё началось

Цены на новостройки снова растут

Цены на новостройки снова растут Краткосрочная стагнация цен на первичную недвижимость снова сменилась ростом: за месяц новостройки резко подорожали в Москве и Санкт-Петербурге, а в большинстве других городов-миллионников показали сдержанную положительную динамику.
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Ген жирафа защитил мышей от гипертонии и сделал их кости прочнее

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