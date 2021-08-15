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ЦИАН: цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и лишь на 0,9 процента за месяц, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
ПРАЙМ
В Москве вторичное жилье продается по 258,7 тысяч рублей за квадратный метр.
Телеканал 360°
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что спад покупательной активности произошел из-за скачка цен на недвижимость.
ПРАЙМ
За месяц немного подешевело жилье в Перми — на 0,4% до 71,6 тысяч рублей за «квадрат».
Телеканал 360°

С чего всё началось

На вторичку не находится покупателей
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в августе составила в среднем 91,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ14 августа в 14:00

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ЦИАН: цены на вторичное жилье выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
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Цены на вторичное жилье в Петербурге перестали расти
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Популярность вторички у россиян упала на фоне подорожания квартир
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В ЦИАН заявили, что вторичное жилье в России перестало дорожать
URA.Ru14 августа в 16:44
Цены на вторичное жилье в России стабилизировались
Телеканал 360°14 августа в 15:04
В России стоимость вторичного жилья выросла лишь на 0,9 процента за месяц
Lenta.ruвчера в 18:47
На вторичку не находится покупателей
Коммерсантъ14 августа в 14:00

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