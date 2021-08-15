Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в августе составила в среднем 91,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Президент Афганистана Ашраф Гани, который в спешке, без всякого публичного предупреждения, бежал в воскресенье вечером из Кабула вскоре после нападения боевиков "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), нашел убежище в Узбекистане, согласно сообщению Al Jazeera.
Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток — 2» может сорваться, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям».