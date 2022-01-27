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ЦИАН: доступность вторичного жилья в России снижается до уровня 2015 года

В среднем стоимость квартиры на вторичном рынке сопоставима с доходом семьи за 4,5 года.
Коммерсантъ
С кризиса 2014-2015 годов жилье было наиболее доступным перед пандемией — в 2019 году семье, чтобы заработать на квартиру, требовалось 3,7 года.
Forbes
В среднем первый взнос по ипотеке, по данным сервиса, составляет 11 ежемесячных доходов семьи, в 2019-м на этом требовалось выделить в среднем девять доходов.
РИА Новости
В 2019 году в список городов, где жилье «существенно недоступно», попадали только Москва и Санкт-Петербург, но к 2021 году в перечень вошли также Казань и Краснодар, где КДЖ составил 5,8 и 5,2 соответственно, говорится в исследовании.
Forbes

Подробнее о событии

ЦИАН: доступность вторичного жилья в России снижается до уровня 2015 года
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