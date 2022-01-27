КоммерсантъЦИАН: доступность вторичного жилья в России снижается до уровня 2015 годаВ среднем стоимость квартиры на вторичном рынке сопоставима с доходом семьи за 4,5 года.КоммерсантъС кризиса 2014-2015 годов жилье было наиболее доступным перед пандемией — в 2019 году семье, чтобы заработать на квартиру, требовалось 3,7 года.ForbesВ среднем первый взнос по ипотеке, по данным сервиса, составляет 11 ежемесячных доходов семьи, в 2019-м на этом требовалось выделить в среднем девять доходов.РИА НовостиВ 2019 году в список городов, где жилье «существенно недоступно», попадали только Москва и Санкт-Петербург, но к 2021 году в перечень вошли также Казань и Краснодар, где КДЖ составил 5,8 и 5,2 соответственно, говорится в исследовании.ForbesЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиЭкономика сегодняРГ ПермьПолитРоссияРБКФАНПодробнее о событииЦИАН: доступность вторичного жилья в России снижается до уровня 2015 годаКоммерсантъ13:36«Циан» отметил снижающуюся доступность жилья в РоссииРИА Новости09:27Самое цитируемоеДоступность жилья в России стремится к показателям 2015 года - ЦИАНИнтерфакс09:33Доступность жилья в России начала снижатьсяФАН10:28Эксперты сообщили о снижении доступности жилья почти до уровня 2015 годаForbes09:43«Циан» сообщил о снижении доступности вторичного жилья в России до уровня 2015 годаВедомости09:42В ЦИАН подсчитали средний срок накоплений на жилье в РоссииРБК10:30Показать ещёОценить12Поделиться