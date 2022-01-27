В 2019 году в список городов, где жилье «существенно недоступно», попадали только Москва и Санкт-Петербург, но к 2021 году в перечень вошли также Казань и Краснодар, где КДЖ составил 5,8 и 5,2 соответственно, говорится в исследовании.