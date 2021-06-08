Псаки пообещала выяснить, зачем США ввели санкции против космической отрасли России

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены.