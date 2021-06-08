ЦИАН: новая льготная ипотека позволит купить только 19% квартир в России
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил за продление программы льготной ипотеки еще на год.
Обновленная льготная ипотека в России позволит купить лишь 19% квартир на рынке новостроек в крупных городах.
С учетом максимального лимита в 3 миллиона рублей стоимость выбранного жилья не должна превышать 3,53 миллиона рублей.
Чтобы воспользоваться программой для покупки условной среднероссийской квартиры, заемщику потребуется первоначальный взнос в 42%, подсчитали в компании.
Новая льготная ипотека позволит купить только каждую пятую квартиру в России
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