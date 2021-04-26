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ЦИАН: почти в 40% крупных городов эффект от льготной ипотеки исчерпан

Программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 тысяч человек и достаточным количеством первичного предложения, говорится сообщении онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.В источнике
РИА Новости
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