Адвокаты Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, смогли пообщаться с ней впервые после ее вывоза из Нижнего Новгорода и ареста в Грозном, сообщили РБК в Комитете против пыток (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации).
США поддерживают контакт со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.