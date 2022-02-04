Адвокаты Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, смогли пообщаться с ней впервые после ее вывоза из Нижнего Новгорода и ареста в Грозном, сообщили РБК в Комитете против пыток (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации).