Будьте в Плюсе

ЦИАН: за 2021 год больше всего ипотечных кредитов выдали в Чеченской Республике

Ниже расположились Тюменская область и Республика Калмыкия, где кредит на жилье получила каждая 12-я и каждая 13-я семья соответственно.
Lenta.ru
Максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.).
ТАСС
Минимальное количество ипотек было выдано в 2021 году в Севастополе (одна ипотека на 59 городских семей), Крыму (на 45 семей) и Ивановской области (37 семей).
Российская газета
В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 394,5 тыс. руб.
РБК

Подробнее о событии

ЦИАН: за 2021 год больше всего ипотечных кредитов выдали в Чеченской Республике
Lenta.ru12:22
Долг российской семьи по ипотеке за три года вырос почти в два раза
РБК08:45
В ЦИАН заявили, что россияне стали брать ипотеку чаще в 15 раз за последние 13 лет
ТАСС05:38
Названы регионы, где горожане взяли больше всего ипотек
Российская газета07:36
Стало известно, сколько должна по ипотеке каждая семья в Саратовской области и сколько месяцев нужно отдавать всю зарплату, чтобы избавиться от этого долга
Версия-Саратов06:46
280 тысяч рублей за ипотеку должна в среднем одна семья в РФ
Кавказ Пост07:50

Интересное

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» и «Баварией» за де Лигта

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Чемпионат11:30

Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Во время полуфинального матча с Россией на чемпионате Европы по мини-футболу болельщики сборной Украины скандировали националистические лозунги.
Известия13:08

В Новой Москве нашли тело пропавшей «Мисс Кузбасс» Сапожковой, муж признался в ее убийстве

Следователи обнаружили тело женщины в лесополосе в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости10:57

СК Чечни обвинил жену экс-судьи Янгулбаева в нанесении раны участковому

Адвокаты Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, смогли пообщаться с ней впервые после ее вывоза из Нижнего Новгорода и ареста в Грозном, сообщили РБК в Комитете против пыток (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации).
РБК12:08

В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «Вконтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Ведомости11:36

Weeknd променял Анджелину Джоли на Сими Хадру

Журналисты заметили знаменитость с 29-летней Сими Хадрой, пара выходила поздним вечером после романтического ужина.
Муз-ТВ07:21

США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа из-за ситуации вокруг Украины

США поддерживают контакт со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
РИА Новости13:02

МИД РФ: Пожар нанес значительный ущерб зданию посольства на Филиппинах

Пожар, который произошел в посольстве РФ на Филиппинах, нанес значительный ущерб зданию дипмиссии. Об этом сообщили в российском МИД.
Российская газета12:24

На NBC заявили о российских солдатах на границе с Украиной в трансляции открытия Олимпиады

На американском телеканале NBC во время трансляции церемонии открытия Олимпиады в Пекине рассказали о «российских солдатах на границе с Украиной», когда показывали выход сборной страны.
Lenta.ru09:37

Rockstar подтвердила разработку новой Grand Theft Auto

Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru10:50