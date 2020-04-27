Экономика

РБКРБКЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Цены на вторичном рынке жилья в России снизились из-за коронавируса

RuNews24.ru10:51

За месяц самоизоляции на Урале выросли цены на недвижимость

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Первые итоги коронакризиса в московской недвижимости

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Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Российская газета08:32

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

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Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции

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Gorod4809:39
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После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
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Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
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РБК 10:21
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Энергетика

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Энергетика

ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании.
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Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы

Согласно статье, опубликованной учеными из Китая в журнале Nature, передача вируса SARS-CoV-2 путем прямого контакта уже исследована, однако передача вируса аэрозольным путем изучена значительно хуже.
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Технологии

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РИА Новости 12:46
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
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В Калининграде военные начнут бороться с коронавирусом

В военный медцентр для больных коронавирусом на улице Островского в Калининграде начали поставлять оборудование.
Каскад вчера в 07:50
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
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Авто

В России начались продажи двухрядной версии «Садко Next»

В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
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Общество

Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков

Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
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Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
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Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Общество

Предстоящее лето может стать самым жарким в истории

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
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Общество

Россия обогнала Китай по числу заражений по коронавирусу

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы 87 147 случаев инфекции, тогда как в Китае число заражений составляет 84,5 тысячи.
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
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Политика

Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся

Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Происшествия

Суд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 15 октября домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова.
Коммерсантъ 09:42
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Общество

Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно

Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
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Происшествия

Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий

Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
Российская газета вчера в 11:37
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
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Шоу-бизнес

Степаненко оценила возможность воссоединения с Петросяном

Отмечается, что личные истории юмористки и певицы очень похожи: ранее Ольга пережила болезненный развод с Тарасовым, а Елена на данный момент находится в бракоразводном процессе с Петросяном.
RuNews24.ru 07:10
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Нулевого пациента с коронавирусом выявили в БСМП Курска

Заражение коронавирусом подтверждено у 165 работников и пациентов курской БСМП. В настоящее время медучреждение закрыто на карантин.
Kursk.com 12:03
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

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