Экономика
РБКЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Кино
Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах
Киноафиша России 07:33
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Происшествия
На Украине завершили следствие по делу о гибели Екатерины Гандзюк
Левин скрывался от следствия в Болгарии, но был экстрадирован на Украину весной этого года.
SM News 10:06
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Полицейских могут обязать исключить из речи нецензурную брань
В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ обяжут доходчиво и точно излагать свои мысли, а также исключить из речи нецензурную брань.
Известия 12:39
Футбол
РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня
Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов.
Российская газета 09:01
Общество
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Братья Дуровы могут не вернуть деньги инвесторов Gram
Как известно, Павел Дуров в начале судебного процесса пообещал всем своим инвесторам в обмен на их согласие не требовать возврата денег до разрешения спора с SEC вернуть им 72% привлеченных средств либо выпустить криптовалюту Gram.
Хайтек+ 09:52
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета 25 апреля в 07:27
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру вчера в 12:30
Общество
Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении
Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы.
Газета.Ru 10:50
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус
«Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там.
Коммерсантъ 10:37
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ 12:26