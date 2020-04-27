Экономика
РБКЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Происшествия
В Башкирии задержали семью умирающего парня
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Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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РБК 06:14
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Deadline составил список самых финансово провальных блокбастеров прошлого года
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Газета.Ru 06:24
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказал мнение о ситуации вокруг возможного ухода команды Ferrari из чемпионата из-за уменьшения размера максимально разрешённого бюджета на сезон.
RT на русском 06:23
Кино
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat
Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
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Здоровье
Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b.
Москва 24 08:28
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
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Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Политика
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РИА Новости 09:03
Политика
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Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Энергетика
«Татнефть» остановит 40% скважин от эксплуатационного фонда
"Татнефть" снизит добычу нефти на 20%, компания остановит порядка 40% от эксплуатационного фонда скважин.
Реальное время 07:18
Политика
Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии
Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
ИА Красная Весна 09:31
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Шоу-бизнес
Располневшая Асмус страдает от обжорства
Актриса Кристина Асмус пожаловалась фанатам, что не может заставить себя вернуться к правильному питанию и съедает по 60 бутербродов в день.
Народные новости 08:22
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
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Коммерсантъ 09:05
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека
В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39