За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.

Происшествия Петербуржец оштрафован за бегство от полиции со школьной спортплощадки В Петербурге Колпинский суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя Дельдара Баландина, которого полицейские застали на спортплощадке и который попытался спастись от задержания бегством. 5

Авто Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,1K

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1

Общество В России зафиксировано 5966 новых случаев коронавируса Количество летальных случаев увеличилось на 66 за сутки. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 84

Здоровье Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран. 2

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,8K

Общество В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 31

Общество В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 5

Армия и оружие США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах. 382

Политика Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. 19

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 431

Энергетика Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus. 7

Происшествия В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса. 1,2K