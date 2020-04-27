Недвижимость

РБКРБКЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Самоизоляция ударила по ценам на жилье в России

Lenta.ru03:26

Цены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

Life.ruвчера в 14:52

Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Российская газетавчера в 08:32

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

РБКвчера в 08:29

На вторичном рынке недвижимости началось снижение цен

Вестник СЗФОвчера в 08:17

Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции

Rambler News Serviceвчера в 08:03

При самоизоляции в Саратове подорожало вторичное жилье

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 04:22, Ашберн

Комментарии

Общество

85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
77
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2K
Экономика

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
398
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Шоу-бизнес

Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой

На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
7
Общество

Во Владимирской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса

За последние сутки во Владимирской области заболели коронавирусной инфекцией ещё 48 человек.
Довод 26 апреля в 08:08
461
Происшествия

На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
179
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
280
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском 26 апреля в 06:54
3K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,8K
Происшествия

Сбежавшего из больницы в Санкт-Петербурге липчанина нашли

27 апреля несколько изданий Санкт-Петербурга из находящегося на карантине НМИЦ имени Вредена жителя Добринского района Липецкой области, у которого подозревали коронавирус.
Gorod48 03:18
Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
2,3K
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
835
Здоровье

В Москве под наблюдением находятся 20 тыс. пациентов с ОРВИ

На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
60
Здоровье

В РАН назвали опасность госпитализации при коронавирусе

Как сообщает МедиаПоток, по мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессора РАН Александра Лукашева, в госпитализации есть и свои риски.
МедиаПоток 03:36
48
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
23
Общество

6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки.
Известия 03:50
Общество

В число системообразующих вошла связанная с Собчак крабовая компания

В обновленном списке системообразующих компаний России появился крупный добытчик краба в стране "Монерон".
Газета.Ru 02:49
643
Происшествия

В Татарстане умер первый пациент с COVID-19

Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтверждён в Татарстане, заболевание у мужчины 1950 года рождения протекало в тяжелой форме, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:08
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
178
Общество

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
49
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина передала всем привет из больницы

Народная артистка РСФСР, певица, актриса и телеведущая, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, продолжает лечение в стационаре.
Российская газета вчера в 04:56
34
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия 26 апреля в 10:47
602
Политика

ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК вчера в 07:37
459
Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
31
Происшествия

В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
89
Общество

«Бессмертный полк» пройдет онлайн

ЧС-ИНФО вчера в 06:31
394
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
383
Общество

Число заболевших Covid-19 в России превысило 90 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавируса, общее число заболевших превысило 90 тысяч человек и составляет 93 558, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:51
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное