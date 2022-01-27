В России снижается коэффициент доступности жилья (КЖД): в среднем стоимость квартиры на вторичном рынке сопоставима с годовым доходом семьи за 4,5 года, подсчитали аналитики платформы онлайн-объявлений о недвижимости "Циан".
С 28 января жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут консультироваться с врачами и открывать больничные без посещения поликлиники, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня журналиста Znak.com Игната Бакина, который работал по редакционному заданию в поселке Куйбышево (Ростовская область), задержали сотрудники пограничной службы ФСБ", — сказали представители издания.