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В ЦИАН подсчитали средний срок накоплений на жилье в России

Средний коэффициент доступности жилья (КДЖ) в городах-миллионниках РФ стремится к показателям 2015 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет сервиса ЦИАН.
Экономика сегодня
В России снижается коэффициент доступности жилья (КЖД): в среднем стоимость квартиры на вторичном рынке сопоставима с годовым доходом семьи за 4,5 года, подсчитали аналитики платформы онлайн-объявлений о недвижимости "Циан".
РИА Новости
С кризиса 2014-2015 годов жилье было наиболее доступным перед пандемией — в 2019 году семье, чтобы заработать на квартиру, требовалось 3,7 года.
Forbes
В среднем первый взнос по ипотеке, по данным сервиса, составляет 11 ежемесячных доходов семьи, в 2019-м на этом требовалось выделить в среднем девять доходов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперты сообщили о снижении доступности жилья почти до уровня 2015 года
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