Общество
FlashNordЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Глава ЦИК добавила, что на конец 27 июня проголосовали 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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На выборах президента Польши явка за полдня составила 24 %
В Польше сегодня проходят выборы президента. Явка, по состоянию на полдень, составила уже более 24 %.
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
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Футбольный клуб "Штутгарт" проиграл "Дармштадту" со счетом 1:3 в заключительном туре второго дивизиона чемпионата Германии и, несмотря на поражение, занял второе место в турнирной таблице, завоевав прямую путевку в высший дивизион на следующий сезон.
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
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МБХ: Кириенко обещал Путину явку в 65% на голосовании по Конституции
Политолог Валерий Соловей заявил, что заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко обещал Путину явку не менее 65% на голосовании по Конституции, сообщает «МБХ медиа».
Полит.ру 10:01
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Путин призвал не драматизировать ошибки при выплатах медикам
Алексей Никольский / РИА Президент России Владимир Путин попросил не драматизировать неправильное выполнение его поручения о дополнительных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом.
РЕН ТВ 06:59
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
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Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
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В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:22
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Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
РИА Новости 13:05
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
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Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами
По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников.
ИА Красная Весна 13:00
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Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
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Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Полмиллиона жителей китайской провинции Хэбэй посадили на изоляцию
В уезде Аньсинь китайской провинции Хэбэй ввели режим строгой изоляции из-за всплеска заражений коронавирусом, пишет "Интерфакс".
Общественное телевидение России 11:41
Общество
На Аляске захотели снести памятник главе русских поселений Баранову
Суть событий 26 июня в 13:47
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Политика
Бутина назвала разницу в электоральных процедурах США и РФ
В США же отсутствует определенная законодательная база, сообщила член Общественной палаты (ОП), член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.
NewInform 13:13
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Футбол
Задержанных фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей
Газета.Ru вчера в 22:55
Игры
Составлен список игр с оптимизацией под Xbox Series X
Составлен перечень игр, получивших оптимизацию под работу на консоли Xbox Series X. Современные игровые приставки станут доступны к покупке в конце этого года, однако сохранят поддержку относительно старых популярных продуктов.
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