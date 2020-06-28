Общество

FlashNordFlashNordЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Глава ЦИК добавила, что на конец 27 июня проголосовали 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.
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Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%

РИА Новости06:13

Явка на плебисците по Конституции прибавляет почти по 10% в день. Проголосовали уже более 30 млн человек

Фонтанка.Ру05:53

Явка на голосовании по поправкам к конституции за три дня составила 28,46%

ТАСС05:06

За три дня по поправкам к Конституции проголосовали более 30 млн россиян

Коммерсантъ05:50

Более 30 млн россиян приняли участие в общероссийском голосовании — ЦИК

РАПСИ05:49

За три дня явка на голосование по поправкам к Конституции составила 28,46%

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