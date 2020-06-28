Общество
FlashNordЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Глава ЦИК добавила, что на конец 27 июня проголосовали 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
Президент «Торпедо»: «Без денег в РПЛ нас никто не ждёт»
«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет», - приводит слова Маслова официальный сайт «Торпедо».
Евро-футбол.ру 12:43
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 06:16
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Футбол
Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу
Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру, сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Чемпионат 14:13
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
США в свое время настояли на выходе России из Группы восьми (G8), так как Москва имела фактические преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном, написал нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:37
Здоровье
В правительстве сформулировали пять уроков от эпидемии коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минздрава РФ обозначила пять главных уроков, которые россияне должны вынести из непрекращающейся эпидемии коронавируса.
Версия-Саратов 26 июня в 07:21
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать iPhone зарядными устройствами
Аналитик предполагает, что отказ от зарядных устройств в комплекте со смартфонами позволит Apple сохранить цены на прежнем уровне, несмотря на возросшие издержки.
АБН 13:53
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Космос
Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над США
Недавно VSS Unity успешно прошел испытания над Нью-Мексико.
Газета DAILY 26 июня в 14:42
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Российская газета 06:22
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
News.ru 13:11
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Кино
Первый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar появился в Сети
Анимационные студии Pixar и Disney готовятся к выпуску мультфильма "Душа", трейлер которого уже появился на официальном YouTube-канале студии Pixar.
Народные новости 13:53
Политика
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах
Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru 08:46
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor 04:54
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе пора всерьез задуматься о новой реальности, сообщает ToDay News Ufa. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
ToDay News Ufa 07:54
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк лишилась части волос после неудачного похода в салон
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из люксовых салонов красоты в Москве.
ФАН 12:40