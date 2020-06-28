За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Глава ЦИК добавила, что на конец 27 июня проголосовали 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.

ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию

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