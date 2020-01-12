Политика
ТАССЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
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Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Теннис
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Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
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Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
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В Омане завершилась 50-летняя эпоха правления султана Кабуса Бен Саида.
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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
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Президент США Дональд Трамп призвал иранское руководство «не убивать протестующих», включить интернет и позволить репортерам свободно передвигаться по стране.
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Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Черноморский флот России пребывает в «плачевном состоянии».
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Цены на нефть для Беларуси устанавливают компании двух стран, а не правительство России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Армия и оружие
Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море
Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
Политика
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Политика
МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции
Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Авто
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году
В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift).