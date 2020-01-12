с чего всё началось

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee.

Политика В МИД Ирана объяснили временное задержание посла Британии Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии Роберт Макэйр был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.

Происшествия На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Политика Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.

Политика Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Политика Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.