Политика

ТАССТАССЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте
 главы республики.
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