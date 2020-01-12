Политика
ТАССЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте главы республики.Коммерсантъ06:43
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