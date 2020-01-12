Политика
ТАССЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте главы республики.Коммерсантъ06:43
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