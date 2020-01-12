с чего всё началось

Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Политика В Абхазии отменили итоги выборов президента Суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, согласно которому оставались в силе итоги выборов президента.

Общество Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.

Технологии Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Энергетика Экваториальная Гвинея ведёт переговоры с РФ о проекте на шельфе Власти Экваториальной Гвинеи, расположенной на западе Африки, начали переговоры с компаниями из России и Великобритании о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива.

Происшествия Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Происшествия Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство «Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.

Гаджеты Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.