Политика
Независимая газетаЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента
ЦИК согласился с решением Верховного суда об отмене результатов выборов президента, состоявшихся осенью прошлого года, и назначил дату новых – 22 марта. Об этом в воскресенье сообщил председатель ЦИКа Тамаз Гогия.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте главы республики.Коммерсантъ06:43
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Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
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В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
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Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
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Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
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Пенсии и зарплаты должны быть повышены до уровня Ростовской области до начала 2022 года.
Космос
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Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
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После ухода из коллектива артистка боролась с депрессией. 45-летняя Алена Винницкая была солисткой первого состава группы «ВИА Гра».
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