с чего всё началось

ЦИК согласился с решением Верховного суда об отмене результатов выборов президента, состоявшихся осенью прошлого года, и назначил дату новых – 22 марта. Об этом в воскресенье сообщил председатель ЦИКа Тамаз Гогия.

Кино Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина» В номинации "Худший фильм" оказались "Годзилла: Король монстров", киномюзикл "Кошки", не самым удачным зрители и эксперты назвали также "Зеровиль", "Репродукцию", хоррор "Призраки Шэрон Тейт" и т.д.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Происшествия Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Политика Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

Политика Президент Чехии выступил против переноса памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан в интервью журналу Blesk заявил, что он против переноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

Армия и оружие НМ ЛНР: На позиции ВСУ из Канады прибыли 15 представителей ЧВК На позиции вооруженных сил Украины 10 января в зону проведения карательной операции прибыли пятнадцать граждан Канады, которые являются членами одной из частных военных компаний, сообщил 12 января офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.