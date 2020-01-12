Политика

Независимая газетаНезависимая газетаЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента

ЦИК согласился с решением Верховного суда об отмене результатов выборов президента, состоявшихся осенью прошлого года, и назначил дату новых – 22 марта. Об этом в воскресенье сообщил председатель ЦИКа Тамаз Гогия.
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с чего всё началось
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обжалует решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов 22 марта, сообщается на сайте
 главы республики.
Коммерсантъ06:43

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Разбирательства по делу о выборах в Абхазии могут занять 11 месяцев

REGNUM07:07

Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта

Москва 2406:02

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта

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Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Интерфакс12:46

Администрация Хаджимбы не согласна с назначением повторных выборов

РИА Новости06:04

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News.ru06:19

Решение ЦИК о назначении новых выборов президента Абхазии может быть обжаловано через суд

ТАСС06:58
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