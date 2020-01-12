Политика

ИзвестияИзвестияЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Об этом сообщил журналистам Тамаз Гогия, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 12 января, сообщает ТАСС.
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Абхазская оппозиция сообщила о дате повторных президентских выбор

Интерфакс05:28

Вице-президент Абхазии надеется на рассмотрение апелляции до выборов

РИА Новости05:17

ЦИК Абхазии: выборы президента назначены на 22 марта

Газета.Ru05:12

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

Известия04:47

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Sputnik Абхазия04:47

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Вести.Ru04:59

ЦИК Абхазии переизбрал Тамаза Гогию главой комиссии

ТАСС04:56
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Газета.Ru 05:18
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Политика

США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Здоровье

Врачи в России будут получать премии за выявление онкозаболеваний

Врачи в России с 1 января могут получать премии за каждый впервые выявленный случай рака при проведении профилактического осмотра или диспансеризации, сообщается на сайте Государственной думы.
Чита.Ру 09 января в 08:15
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10 января в 08:02
Культура

Димаш получил китайскую премию «Лучший певец года»

Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
REGNUM 02:40
Кино

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Rusturkey.com вчера в 22:04
Авто

Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Тарантас Ньюс 00:55
Культура

Актер из «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Lenta.ru 03:38
Хоккей

«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Газета.Ru 04:38
Происшествия

СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК вчера в 20:49
Общество

Карлос Гон признал побег из Японии незаконным

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Газета.Ru 05:22
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
REGNUM вчера в 00:34
Армия и оружие

Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Вести.Ru 03:34
Общество

Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака

В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Знамя труда (Альметьевск) 10 января в 01:36
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 10 января в 12:44
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Общество

В Петербурге может обновиться температурный рекорд

В воскресенье, 12 января, в Петербурге может обновиться суточный температурный рекорд.
Диалог 03:36
Общество

Путин поздравил работников российской прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
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Хоккей

Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Вести.Ru вчера в 22:26
Происшествия

Открытое горение в ангаре с металлом в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение в ангаре с металлом в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад в Подмосковье ликвидировано.
RT на русском 03:09
Происшествия

В России пьяный школьник убил отчима

В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».
Lenta.ru 04:44
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Коммерсантъ вчера в 23:28
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
РИА Новости 00:14
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