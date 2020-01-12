Политика
ИзвестияЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Об этом сообщил журналистам Тамаз Гогия, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 12 января, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Здоровье
Врачи в России будут получать премии за выявление онкозаболеваний
Врачи в России с 1 января могут получать премии за каждый впервые выявленный случай рака при проведении профилактического осмотра или диспансеризации, сообщается на сайте Государственной думы.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Культура
Димаш получил китайскую премию «Лучший певец года»
Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Авто
Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Культура
Актер из «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Общество
Карлос Гон признал побег из Японии незаконным
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Общество
В Петербурге может обновиться температурный рекорд
В воскресенье, 12 января, в Петербурге может обновиться суточный температурный рекорд.
Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Происшествия
Открытое горение в ангаре с металлом в Подмосковье ликвидировано
Открытое горение в ангаре с металлом в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад в Подмосковье ликвидировано.
Происшествия
В России пьяный школьник убил отчима
В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Происшествия
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.