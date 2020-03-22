Политика
Красная веснаЦИК Абхазии признал состоявшимися повторные выборы президента
Повторные президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, заявил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 22 марта на брифинге журналистам. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 58,85%, что составило 77 573 человека.
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Политика
Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Наука
Ученые выяснили, как образовываются метастазы
Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Энергетика
Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров.
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Авто
Bugatti представила шесть редчайших моделей
Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Экономика
Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля
Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Наконец, заметнее всего подорожал представительский седан KIA K900 – сразу на 50 тыс. рублей, вследствие чего его начальная стоимость выросла до 3 664 900 рублей.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Экономика
В США направят триллионы долларов на поддержку экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Общество
Американский сенатор заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Футбол
Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии
Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.