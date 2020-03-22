Политика

Красная веснаКрасная веснаЦИК Абхазии признал состоявшимися повторные выборы президента

Повторные президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, заявил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 22 марта на брифинге журналистам. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 58,85%, что составило 77 573 человека.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

РБК14:47

Абхазия выбирает с опаской

Коммерсантъ13:10

ЦИК Абхазии объявит предварительные итоги выборов утром 23 марта

Sputnik Абхазия13:45

В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента

RT на русском14:10

Выборы президента Абхазии названы состоявшимися

Кавказский узел13:03

Посольство России не выявило нарушений на выборах президента Абхазии

РИА Новости14:26

В Абхазии завершилось голосование на повторных выборах президента

ТАСС13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Политика

Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
МИР 24 16:20
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Наука

Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
ФАН 20 марта в 12:42
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Энергетика

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров.
ТАСС вчера в 16:56
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Вечерняя Москва 04:20
Авто

Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Rusargument 06:23
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Экономика

Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля

Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
REGNUM 16:19
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 20 марта в 05:03
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Наконец, заметнее всего подорожал представительский седан KIA K900 – сразу на 50 тыс. рублей, вследствие чего его начальная стоимость выросла до 3 664 900 рублей.
Автоновости дня 03:00
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Экономика

В США направят триллионы долларов на поддержку экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США высвободит до четырех триллионов долларов для поддержки экономики в период коронавируса.
Lenta.ru 16:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Общество

Американский сенатор заразился коронавирусом

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.
Газета.Ru 14:09
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Футбол

Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Бомбардир.ру вчера в 16:55
Единоборства

Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:22
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
ГлобалМСК.ру 12:57
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Сирии

Дамаск, 22 марта 2020, 23:21 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Сирии.
REGNUM 16:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аслан Георгиевич Бжания
Абхазский политик
Абхазский государственный и политический деятель. Генерал-майор; депутат VI созыва Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. В прошлом - кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2014 года, председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное