Повторные президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, заявил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия 22 марта на брифинге журналистам. Явка избирателей по состоянию на 18:00 составила 58,85%, что составило 77 573 человека.

Политика Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.

Политика Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Политика Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

Авто Bugatti представила шесть редчайших моделей Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.

Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

Экономика Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.

Политика В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто В России подорожали некоторые модели Kia Наконец, заметнее всего подорожал представительский седан KIA K900 – сразу на 50 тыс. рублей, вследствие чего его начальная стоимость выросла до 3 664 900 рублей.

Общество Американский сенатор заразился коронавирусом Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.

Политика В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.