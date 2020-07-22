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Союзное ВечеЦИК Беларуси сократит число наблюдателей на выборах из-за коронавируса
На участках будут следить за выборами не более пяти человек Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предложила сократить число наблюдателей на президентских выборах до пяти человек на каждом избирательном участке.
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Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек в основной день голосования, а в дни досрочного голосования до трех.
— Лидия Ермошина, белорусский политикИзвестия 05:08
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