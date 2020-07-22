Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек в основной день голосования, а в дни досрочного голосования до трех.

На участках будут следить за выборами не более пяти человек Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предложила сократить число наблюдателей на президентских выборах до пяти человек на каждом избирательном участке.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 6

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Политика Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 2

Политика Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.

Путешествия Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 2,2K

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. 45

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 807

Общество Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19 Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. 182

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 169

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 9

Здоровье Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.

Армия и оружие ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей ВВС США заказали разработку у компании Raytheon миниатюрных ракет для защиты истребителей.

Общество В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.