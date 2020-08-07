ЦИК Белоруссии назвал преступным оппозиционный проект подсчета голосов
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Созданная белорусской оппозицией интернет-платформа «Голос» для электронного голосования на выборах президента направлена на организацию массовых беспорядков, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.В источнике
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ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для альтернативного подсчета голосов
Московский Комсомолец02:53