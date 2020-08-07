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Rambler News Service
Rambler News Service

ЦИК Белоруссии назвал преступным оппозиционный проект подсчета голосов

Созданная белорусской оппозицией интернет-платформа «Голос» для электронного голосования на выборах президента направлена на организацию массовых беспорядков, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.В источнике
С чего всё началось
Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина заявила
, что создание платформы «Голос», разработчики которой намерены провести альтернативный подсчет голосов на выборах президента, является политической аферой и преступным проектом.
РБК04:47
Подробнее о событии
RT на русском

В ЦИК Белоруссии прокомментировали создание интернет-платформы «Голос»

RT на русском05:29
Вести.Ru

ЦИК Белоруссии раскрыл «политическую аферу»

Вести.Ru04:57
ТАСС

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для электронного подсчета голосов

ТАСС02:40
РИА Новости

ЦИК Белоруссии оценил интернет-платформу оппозиции для подсчета голосов

РИА Новости04:46
Lenta.ru

Белорусский ЦИК назвал преступным интернет-проект оппозиции для подсчета голосов

Lenta.ru04:09
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для альтернативного подсчета голосов

Московский Комсомолец02:53
РБК

В Белоруссии увидели риск беспорядков из-за альтернативного счета голосов

РБК04:47
КП - Беларусь

Ермошина назвала платформу «Голос» «вредным, просто преступным проектом»

КП - Беларусь04:26

Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске
Газета.Ru08:27
19

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
11

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
16

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
12

Велогонщик Якобсен впал в кому после ЧП на соревнованиях «Тур Польши»

Как сообщает портал sport.tvp.pl, велогонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен на финише первого этапа веломногодневки "Тур Польши" совершил столкновение с Диланом Груневегеном из команды Jumbo-Visma и вылетел с трассы.
Московский Комсомолецвчера в 17:14

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
РИА Новости06:49

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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