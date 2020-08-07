ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»
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Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина назвала преступной созданную платформу "Голос" для электронного голосования, передает ТАСС. По ее словам, сервис создан не для контроля над волеизъявлением, а для организации массовых беспорядков.В источнике
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ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для альтернативного подсчета голосов
Московский Комсомолец02:53