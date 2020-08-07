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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина назвала преступной созданную платформу "Голос" для электронного голосования, передает ТАСС. По ее словам, сервис создан не для контроля над волеизъявлением, а для организации массовых беспорядков.В источнике
С чего всё началось
Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина заявила
, что создание платформы «Голос», разработчики которой намерены провести альтернативный подсчет голосов на выборах президента, является политической аферой и преступным проектом.
РБК04:47
Подробнее о событии
RT на русском

В ЦИК Белоруссии прокомментировали создание интернет-платформы «Голос»

RT на русском05:29
Вести.Ru

ЦИК Белоруссии раскрыл «политическую аферу»

Вести.Ru04:57
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для альтернативного подсчета голосов

Московский Комсомолец02:53
РИА Новости

ЦИК Белоруссии оценил интернет-платформу оппозиции для подсчета голосов

РИА Новости04:46
Lenta.ru

Белорусский ЦИК назвал преступным интернет-проект оппозиции для подсчета голосов

Lenta.ru04:09
РБК

В Белоруссии увидели риск беспорядков из-за альтернативного счета голосов

РБК04:47
ТАСС

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для электронного подсчета голосов

ТАСС02:40
КП - Беларусь

Ермошина назвала платформу «Голос» «вредным, просто преступным проектом»

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РБК05:27
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