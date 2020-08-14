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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны, сообщает Tut.by. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. За кандидата Светлану Тихановскую -10,1%.В источнике
С чего всё началось
Как передает TUT.BY
, все поданные жалобы ЦИК уже отклонил, а Сергей Черчень её так и не подал, объяснив это словами: «Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны».
Собеседник07:47
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ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов

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ЦИК Белоруссии назвал окончательные итоги выборов президента

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ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов

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