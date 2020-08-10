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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные по президентским выборам

ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные о результатах президентских выборов, сообщает RT. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%.В источнике
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Говорит Москва

ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные о результатах выборов

Говорит Москва09:22
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные по президентским выборам

Газета.Ru09:13
Аргументы недели

Стали известны предварительные данные exit poll по выборам президента Белоруссии

Аргументы неделивчера в 13:57
Росбалт

Белорусский Центризбирком отобрал голоса у Лукашенко, добавив их Тихановской

Росбалт09:25
Общественная служба новостей

Новые данные ЦИК Белоруссии: у Лукашенко 81%

Общественная служба новостейвчера в 15:29
Украина.ру

Лукашенко, Тихановская, против всех. ЦИК Белоруссии обновил данные по итогам выборов

Украина.рувчера в 15:28
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии обновил результаты выборов: Лукашенко – 80,08%, Тихановская – 10,09%

Коммерсантъ09:06
КП - Беларусь

Обновленные данные ЦИК: у Тихановской чуть больше, у Лукашенко меньше

КП - Беларусь09:49

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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«Фратрия» назвала позором футбола судейство в игре «Спартака» с «Сочи»

Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.
Интерфакс-Спорт06:16