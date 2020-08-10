ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные по президентским выборам
ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные о результатах президентских выборов, сообщает RT. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%.В источнике
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Стали известны предварительные данные exit poll по выборам президента Белоруссии
Аргументы неделивчера в 13:57
Лукашенко, Тихановская, против всех. ЦИК Белоруссии обновил данные по итогам выборов
Украина.рувчера в 15:28