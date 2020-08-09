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В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.В источнике
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URA.Ru

В Белоруссии протестуют против итогов выборов. Онлайн-трансляция

URA.Ru19:03
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости18:02
Коммерсантъ

ЦИК сообщил о победе Лукашенко во всех отчитавшихся районах

Коммерсантъ17:50
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Комсомольская правда17:55
ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии: Лукашенко лидирует на президентских выборах

Московский Комсомолец17:55
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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