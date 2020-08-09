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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

В Белоруссии протестуют против итогов выборов. Онлайн-трансляция

URA.Ru19:03
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости18:02
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии: Лукашенко лидирует на президентских выборах

Московский Комсомолец17:55
Коммерсантъ

ЦИК сообщил о победе Лукашенко во всех отчитавшихся районах

Коммерсантъ17:50
ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Комсомольская правда17:55

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMeвчера в 12:38
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Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр «Белая площадь» теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре «Белая площадь» у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30