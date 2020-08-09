ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.В источнике
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ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов
Комсомольская правда17:55